Дочь первого президента Крыма рассказала о состоянии отца, перенесшего инсульт в Турции

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-03T15:38:05+03:00

Сейчас он находится под наблюдением врачей. Фото: Facebook

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Марианна Мешкова, дочь первого президента Крыма, рассказала о состоянии отца. На днях он пережил инсульт в Турции, а после – впал в кому.

К счастью, Юрию Мешкову удалось выжить. Сегодня уже стало известно, что он пришел в себя.

Но, как рассказала «КП-Крым» дочь политика, врачи пока ничего не прогнозируют.

- Сейчас наблюдают, чему инсульт нанес урон, каким функциям. Его же только вчера из комы вывели. У него еще много вспомогательной и диагностический аппаратуры подключено, - сообщила Марианна.

Дочь политика хочет вывезти отца на лечение в Россию как можно скорее. По словам Марианны Мешковой, жена первого президента Крыма уже обратилась за помощью консульство России в Турции.

Но пока Мешков находится за границей.

- Страховая покроет 40 тысяч, а операция [стоит] от 200 тысяч, и никто не собирается папу от туда вывезти в Россию, его супруга там одна борется со всей турецкой действительностью, - сетует Марианна. - Дай Бог, чтоб его оттуда вывезли. А тут полегче будет.

ИСТОЧНИК KP.RU