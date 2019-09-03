Первый президент Крыма вышел из комы в турецкой больнице

Турецкие врачи вывели из искусственной комы первого президента Крыма Юрия Мешкова. Об этом на своей странице в соцсети сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Напомним, 73-летний Юрий Мешков отправился на отдых в турецкий город Алания вместе со своей женой. Там мужчина перенес инсульт, вероятно - из-за высокой температуры воздуха. Его поместили в Yasam hastanessy life hospital и ввели в кому с помощью препаратов и подключили к аппарату искусственного дыхания.

По словам дочери, была вероятность, что пожилой политик может не дожить до утра, однако Мешков, к счастью, очнулся.

- Разбудили. Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив! - написала Марианна Мешкова в Facebook.

Юрий Мешков был отличным оратором и с легкостью выиграл первые и единственные в Крыму президентские выборы. Фото: страница в Facebook Марианны Мешковой

Ранее она сообщала КП-Крым, что кровоизлияние в мозг врачам удалось остановить. Далее медики будут проводить полное обследование, чтобы выяснить, насколько пострадал организм, нужна ли еще операция.

Дочь политика хочет вывезти отца на лечение в Россию как можно скорее. По словам Марианны Мешковой, жена первого президента Крыма уже обратилась за помощью консульство России в Турции, однако пока Юрий Мешков находится за границей.

- Страховая покроет 40 тысяч, а операция [стоит] от 200 тысяч, и никто не собирается папу от туда вывезти в Россию, его супруга там одна борется со всей турецкой действительностью, - сетует Марианна. - Дай Бог, чтоб его оттуда вывезли. А тут полегче будет.

Напомним, в марте 2019 года экс-президенту Крыма Юрию Мешкову суд в Симферополе назначил административный арест на трое суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции: Мешков отказался предъявить полицейскому свой паспорт, поэтому пожилого политика привезли в участок и оформили правонарушение.

СПРАВКА «КП»

Юрий Мешков родился в октябре 1945 года в Днепропетровской области Украинской ССР. Затем семья переехала в Крым, и детство Мешков провел в Симферополе, окончил школу, работал слесарем на местном заводе «Фиолент». Отслужил в пограничных войсках, получил высшее юридическое образование в Московском государственном университете.

Работал следователем в Крыской областной прокуратуре, адвокатом. С 1990 года занялся политической деятельностью, став депутатом Крымского областного совета (Затем - Верховного Совета Крымской АССР), с 1992 года стал председателем Республиканской партии Крыма (ныне не существует). Стоял у истоков создания Русской общины Крыма.

В 1991 году, когда Верховный Совет Крыма отказался проводить референдум о статусе полуострова, Юрий Мешков объявил публичную голодовку на площади перед зданием местного парламента, в итоге его госпитализировали 1 ноября.

Мешков и возглавляемое им Республиканское движение Крыма занимался сбором подписей за проведение референдума о выходе Крыма из состава Украины.

В 1994 году баллотировался на пост президента Крыма. Во время избирательной кампании создал предвыборный блок «Россия» и выиграл во втором туре выборов, получив 72,9 % голосов.

Однако в марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию, создав Автономную Республику Крым, которая по факту никакой автономией не была и суверенитетом не обладала. Таким образом, Мешков стал не только первым, но и единственным президентом Крыма в новейшей истории.

За свои пророссийские взгляды Мешков стал персоной нон-грата на Украине, поэтому эмигрировал в Москву.

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