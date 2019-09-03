2019-09-03T21:37:46+03:00
Общество

Пришедшего в себя после комы первого президента Крыма обокрали в турецком отеле

Юрий Мешков и его жена оказались в чужой стране без денег и документов
Александра КОРШУНОВА
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Юрий Мешков остается первым и единственным президентом Крыма. Фото: FacebookЮрий Мешков остается первым и единственным президентом Крыма. Фото: Facebook
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Отдых в Турции для первого президента Крыма Юрия Мешкова не задался: на днях у 73-летнего политика случился инсульт, он пережил кому, а вечером во вторник, 3 сентября, его жену Екатерину обокрали в одном из турецких отелей. Теперь у пары нет ни денег, ни документов.

- Это просто ужас! У них украли все! Это случилось в ресторане, который находился на цокольном этаже отеля. Туда пришла его супруга поужинать, в этот момент у нее все и вытащили. На просьбу показать видеокамеры ей сказали, что у них их просто нет! – рассказала корреспонденту «КП-Крым» дочь политика Марианна Мешкова.

Жена Юрия вызвала полицию. Они буквально заломили ей руки, предложили проехать в участок. Женщина испугалась и отказалась, ответив, что без адвоката или официального представителя никуда с ними следовать не будет.

- Я просто в ужасе, меня трясет, мне страшно за папу… Если он узнает, что произошло - начнет нервничать, а ему нельзя, в таком-то состоянии. Я прошу помощи у соотечественников, может, кто-то сможет посодействовать, - говорит расстроенная дочка.

Напомним, Юрий Мешков находится в турецкой клинике Yasam hastanessy life hospital. После инсульта его поначалу ввели в кому, подключив к аппарату искусственного дыхания. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К счастью, рано утром во вторник он пришел в себя, но находится под наблюдением врачей.

СПРАВКА "КП"

Юрий Мешков в феврале 1994 года был избран первым президентом Республики Крым. В марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию и создала Автономную Республику Крым, которая по сути была лишена какого бы то ни было суверенитета. Таким образом, Мешков стал не только первым, но и единственным президентом Крыма в новейшей истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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