Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя
В ночь на 3 сентября неизвестные на набережной Салгира в Симферополе разбили новую плитку. Это произошло в переходе на улице Шмидта.
Повреждения нанесли тяжелым предметом. Фото: социальные сети
- Повреждения нанесены тяжелым предметом. Плитка будет восстановлена подрядчиком, - сообщили строители.
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Ирина:
- Неужели никто, даже полиция, не слышала стук и грохот?
Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети
Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети
Ленара:
- Дешевле было бы видеонаблюдение установить и патруль.
Виталий:
- От вандалов спасут только видеокамеры и регулярное патрулирование ППС в ночное время.
Напомним, ранее в Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной Салгира. Они причинили ущерб компании-подрядчику в размере 32 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU