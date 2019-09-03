2019-09-03T16:43:21+03:00
Общество

Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя

Подрядчику придется ее восстанавливать за свой счет
Александра КОРШУНОВА
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Как бороться с вандалами пока не придумали. Фото: социальные сетиКак бороться с вандалами пока не придумали. Фото: социальные сети
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В ночь на 3 сентября неизвестные на набережной Салгира в Симферополе разбили новую плитку. Это произошло в переходе на улице Шмидта.

Повреждения нанесли тяжелым предметом. Фото: социальные сети

Повреждения нанесли тяжелым предметом. Фото: социальные сети

- Повреждения нанесены тяжелым предметом. Плитка будет восстановлена подрядчиком, - сообщили строители.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Ирина:

- Неужели никто, даже полиция, не слышала стук и грохот?

Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети

Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети

Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети

Происшествие вызвало резонанс. Фото: социальные сети

Ленара:

- Дешевле было бы видеонаблюдение установить и патруль.

Виталий:

- От вандалов спасут только видеокамеры и регулярное патрулирование ППС в ночное время.

Напомним, ранее в Симферополе задержали мужчин, которые украли кабель с набережной Салгира. Они причинили ущерб компании-подрядчику в размере 32 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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