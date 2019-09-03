Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе
В Симферополе на улице Александра Невского, кстати, где сейчас проводится капитальный ремонт, грузовик насмерть сбил женщину.
Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, авария произошла 2 сентября.
- Водитель грузового автомобиля «МАЗ» во время начала движения наехал на 52-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ведомстве.
По данному факту МВД проводит проверку.
Кстати, во время проведения строительных работ на улице Александра Невского дорожники повредили линии связи. Из-за этого без телефонии и Интернета остались больше 700 жителей.
Услуги вернули в дома уже 500 потребителей, а до конца недели связь вернется и в дома остальных 200.
ИСТОЧНИК KP.RU