Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-03T17:40:51+03:00

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В Симферополе на улице Александра Невского, кстати, где сейчас проводится капитальный ремонт, грузовик насмерть сбил женщину.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, авария произошла 2 сентября.

- Водитель грузового автомобиля «МАЗ» во время начала движения наехал на 52-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ведомстве.

По данному факту МВД проводит проверку.

Кстати, во время проведения строительных работ на улице Александра Невского дорожники повредили линии связи. Из-за этого без телефонии и Интернета остались больше 700 жителей.

Услуги вернули в дома уже 500 потребителей, а до конца недели связь вернется и в дома остальных 200.

ИСТОЧНИК KP.RU