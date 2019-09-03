2019-09-03T17:40:51+03:00
Происшествия

Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе

ДТП произошло на улице Александра Невского
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
По факту произошедшего МВД проводит проверкуПо факту произошедшего МВД проводит проверкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Симферополе на улице Александра Невского, кстати, где сейчас проводится капитальный ремонт, грузовик насмерть сбил женщину.

Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, авария произошла 2 сентября.

- Водитель грузового автомобиля «МАЗ» во время начала движения наехал на 52-летнюю женщину. В результате аварии она получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в ведомстве.

По данному факту МВД проводит проверку.

Кстати, во время проведения строительных работ на улице Александра Невского дорожники повредили линии связи. Из-за этого без телефонии и Интернета остались больше 700 жителей.

Услуги вернули в дома уже 500 потребителей, а до конца недели связь вернется и в дома остальных 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров
В Алуште за 5 миллионов рублей проведут перепись мертвых
В Симферополе 4 сентября частично отключат свет на 7 улицах и переулках
Пенсионерка пыталась спрыгнуть с горы в Судаке
Аксенов ответил на вопрос о разделении обязанностей главы и председателя Совмина Крыма
Дочь первого президента Крыма рассказала о состоянии отца, перенесшего инсульт в Турции
Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»
Два опасных пляжа нашли в Керчи
Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя
Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту
В Симферополе случился пожар возле Арбитражного суда
В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала
Севастопольские полицейские задержали разбойников
Погода в Крыму 3 сентября: Жарко и ветрено
Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку
Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта
Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию
В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов
Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин
Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека