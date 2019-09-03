Более 700 симферопольцев остались без Интернета из-за ремонта улицы Александра Невского

Ремонта улицы Александра Невского жители крымской столицы ждали давно. Асфальт на одной из центральных лиц с огромным трафиком давно пошел «волнами». Но не получается у нас без происшествий: 17 августа рабочие начали снимать старое дорожное покрытие, а уже 19 августа умудрились повредить линии связи, которые там проходили.

Пострадал кабель «Крымтелекома» - единственного на полуострове оператора стационарной связи. Также компания обеспечивает интернет-соединение.

- Во время ремонта улицы Александра-Невского был нарушен кабель "Крымтелекома". В результате две недели не работают стационарные телефоны и Интернет (говорят, что около 1000 номеров). На звонки абонентов им отвечают - ничего сказать не можем, дата ремонта неизвестна, - возмущается симферополец в соцсети Facebook.

Как заверили корреспондента «КП-Крым» в компании «Крымтелеком», работы по восстановлению связи уже идут вовсю.

- Без услуг компании остались 730 абонентов, уже восстановлено 530. До конца недели планируем возобновить подачу услуг еще для 200 человек, - сообщил «КП-Крым» коммерческий директор «Крымтелекома» Олег Полосов.

Он подтвердил, что подрядчик, занимающийся ремонтом улицы, повредил кабель во время снятия дорожного полотна. Представители «Крымтелекома» вызвали полицию, зафиксировали происшествие и намерены заставить строителей возместить ущерб.

- Аварию спровоцировала компания-подрядчик, чьи работники снимали дорожное полотно и повредили линии связи. Более конкретно и подробно в этой ситуации будет разбираться суд, - заявил Олег Полосов.

Абоненты задаются вопросом: не придется ли им оплачивать связь, которой не было в течение нескольких недель? В компании уверяют, что нет.

- Безусловно, пересчитаем. Абоненты вносят плату за услуги связи до 20 числа следующего за отчетным. По мере восстановления услуг связи будет определена сумма перерасчета по каждому абоненту. Перерасчет будет произведен автоматически, т.е. абонентам не нужно посещать абонентский отдел АО «Крымтелеком». После оценки ущерба мы обратимся в суд с двумя требованиями к строительной компании: возместить ущерб, связанный с повреждением линии связи и от недополученной выручки, - разъяснил Полосов.

КСТАТИ

Ремонт улицы Александра Невского обещают закончить к концу сентября. Как рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов, работы не ведут круглосуточно из-за жилой застройки.

А для водителей сделали схему объезда, ведь в центральной части города на ремонт закрылось сразу пять транспортных артерий столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходит ремонт улицы Александра Невского в Симферополе

30 августа подрядчик приступает к укладке нового асфальта на первом участке дороги (подробнее).

Симферополь вошел в первую пятерку городов с «убитыми» дорогами

В городе отмечено 617 проблемных участков (подробнее).