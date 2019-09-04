В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-04T11:03:38+03:00

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В Симферополе в пруду в Гагаринском парке обнаружили тело мужчины. Его извлекли из пруда. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе лавного следственного управления СУ по РК и Севастополю.

Сейчас на месте работают специалисты.

- В ближайшее время будет проведено вскрытие, которое раскроет причину смерти пострадавшего. Пока же, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте, - уточнили в пресс-службе.

А вчера сотрулники МЧС спасли от суицида пенсионерку. Она хотела спрыгунть с горы Сахарная головка, которая находится в районе Судака.

После эвакуации женщины, ее передали сотрудникам "скорой" помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU