2019-09-04T11:03:38+03:00
Происшествия

В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины

На месте работают следователи
Александра КОРШУНОВА
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Возможно, несчастье случилось на почве бытового конфликтаВозможно, несчастье случилось на почве бытового конфликтаФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в пруду в Гагаринском парке обнаружили тело мужчины. Его извлекли из пруда. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе лавного следственного управления СУ по РК и Севастополю.

Сейчас на месте работают специалисты.

- В ближайшее время будет проведено вскрытие, которое раскроет причину смерти пострадавшего. Пока же, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте, - уточнили в пресс-службе.

А вчера сотрулники МЧС спасли от суицида пенсионерку. Она хотела спрыгунть с горы Сахарная головка, которая находится в районе Судака.

После эвакуации женщины, ее передали сотрудникам "скорой" помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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