В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
На месте работают следователи
Возможно, несчастье случилось на почве бытового конфликтаФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе в пруду в Гагаринском парке обнаружили тело мужчины. Его извлекли из пруда. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе лавного следственного управления СУ по РК и Севастополю.
Сейчас на месте работают специалисты.
- В ближайшее время будет проведено вскрытие, которое раскроет причину смерти пострадавшего. Пока же, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте, - уточнили в пресс-службе.
А вчера сотрулники МЧС спасли от суицида пенсионерку. Она хотела спрыгунть с горы Сахарная головка, которая находится в районе Судака.
После эвакуации женщины, ее передали сотрудникам "скорой" помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU