2019-09-04T12:05:05+03:00
Экономика

Первые сирийские цитрусы доставили в Крым

Торговый дом между республиками наращивает обороты
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Грузы уже начали отправлятьГрузы уже начали отправлятьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первые цитрусы из Сирии уже пришли в Крым. А в обратном направлении отправили зерновые.

Он отметил, что процесс уже начался, а торговый дом уже наращивает обороты.

- Были встречи с посольствами, с министром экономического развития Сирийской Арабской Республики, достигнуты те же договоренности, продолжаются движения в том же направлении. Мы уже начали предварительно отправлять грузы, - дополнил Аксенов.

Напомним, о создании торгового дома Крым и Сирия договорились в ноябре 2018 года и судоходной компании.

Поставлять свою продукцию намерены «Керченский стрелочный завод», «Красноперекопский трубный завод», симферопольские завод «Фиолент» и фирма «Сэлма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма
В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией
Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
Сотрудники МЧС не дали 78-летней пенсионерке из Судака совершить суицид
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров