Первые сирийские цитрусы доставили в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первые цитрусы из Сирии уже пришли в Крым. А в обратном направлении отправили зерновые.
Он отметил, что процесс уже начался, а торговый дом уже наращивает обороты.
- Были встречи с посольствами, с министром экономического развития Сирийской Арабской Республики, достигнуты те же договоренности, продолжаются движения в том же направлении. Мы уже начали предварительно отправлять грузы, - дополнил Аксенов.
Напомним, о создании торгового дома Крым и Сирия договорились в ноябре 2018 года и судоходной компании.
Поставлять свою продукцию намерены «Керченский стрелочный завод», «Красноперекопский трубный завод», симферопольские завод «Фиолент» и фирма «Сэлма».
ИСТОЧНИК KP.RU