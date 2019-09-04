Первые сирийские цитрусы доставили в Крым

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-04T12:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что первые цитрусы из Сирии уже пришли в Крым. А в обратном направлении отправили зерновые.

Он отметил, что процесс уже начался, а торговый дом уже наращивает обороты.

- Были встречи с посольствами, с министром экономического развития Сирийской Арабской Республики, достигнуты те же договоренности, продолжаются движения в том же направлении. Мы уже начали предварительно отправлять грузы, - дополнил Аксенов.

Напомним, о создании торгового дома Крым и Сирия договорились в ноябре 2018 года и судоходной компании.

Поставлять свою продукцию намерены «Керченский стрелочный завод», «Красноперекопский трубный завод», симферопольские завод «Фиолент» и фирма «Сэлма».

ИСТОЧНИК KP.RU