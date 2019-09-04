Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
На набережной Салгира в Симферополе после окончания работ по реконструкции установят камеры видеонаблюдения. Это нужно для борьбы с вандалами, рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Информация с них сразу будет поступать в единую диспетчерскую службу города. А после данные уже будут передаваться в МВД.
- Тогда мы сможем привлекать вандалов к ответственности по закону, - отметила Маленко.
Кстати, администрация Симферополя уже обратилась в полицию с просьбой усилить набережной реки Салгир.
- Но все должны понимать, что ответственность каждого жителя города – беречь то, что делается для благоустройства Симферополя, - подчеркнула глава администрации.
А вчера на набережной Салгира разбили новую плитку. Неизвестные сделали это ночью, поэтому вычислить их не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU