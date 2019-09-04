Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-04T13:11:20+03:00

Сейчас одну из визитных карточек столицы приводят в порядок Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Данные сразу будут передаваться в полицию

Изменить размер текста: A A

На набережной Салгира в Симферополе после окончания работ по реконструкции установят камеры видеонаблюдения. Это нужно для борьбы с вандалами, рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Информация с них сразу будет поступать в единую диспетчерскую службу города. А после данные уже будут передаваться в МВД.

- Тогда мы сможем привлекать вандалов к ответственности по закону, - отметила Маленко.

Кстати, администрация Симферополя уже обратилась в полицию с просьбой усилить набережной реки Салгир.

- Но все должны понимать, что ответственность каждого жителя города – беречь то, что делается для благоустройства Симферополя, - подчеркнула глава администрации.

А вчера на набережной Салгира разбили новую плитку. Неизвестные сделали это ночью, поэтому вычислить их не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU