2019-09-04T13:11:20+03:00
Общество

Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения

Данные сразу будут передаваться в полицию
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас одну из визитных карточек столицы приводят в порядокСейчас одну из визитных карточек столицы приводят в порядокФото: Галина КОВАЛЕНКО
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На набережной Салгира в Симферополе после окончания работ по реконструкции установят камеры видеонаблюдения. Это нужно для борьбы с вандалами, рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Информация с них сразу будет поступать в единую диспетчерскую службу города. А после данные уже будут передаваться в МВД.

- Тогда мы сможем привлекать вандалов к ответственности по закону, - отметила Маленко.

Кстати, администрация Симферополя уже обратилась в полицию с просьбой усилить набережной реки Салгир.

- Но все должны понимать, что ответственность каждого жителя города – беречь то, что делается для благоустройства Симферополя, - подчеркнула глава администрации.

А вчера на набережной Салгира разбили новую плитку. Неизвестные сделали это ночью, поэтому вычислить их не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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