В аэропорту Симферополь за лето вырос пассажиропоток

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-05T09:39:44+03:00

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Международный аэропорт Симферополь подвел итога за июнь, июль и август. Всего за три месяца этого лета он обслужил 2,48 миллионов пассажиров.

- По сравнению с 2018 годом пассажиропоток вырос на 2%, - сообщает пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

В общей сложности за первые восемь месяцев нынешнего года крымский аэропорт обслужил 3,73 миллионов человек, что на 65 тыс. пассажиров больше, чем за такое же время 2018 года.

10 августа был зафиксирован наибольший пик пассажиропотока.

- В этот день суточный трафик составил более 34 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом за последние три года, - отметили в ведомстве.

Всего в августе Симферополь ежесуточно принимал и отправлял порядка 203 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU