2019-09-05T12:11:02+03:00
Происшествия

Карточные шулеры и вымогатели: В Севастополе отправят за решетку 5 граждан Узбекистана

Иностранцам грозит до пятнадцати лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Обвиняемых ждет наказание.Обвиняемых ждет наказание.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«В стиле лихих 90-тых» - так можно назвать уголовное дело, поступившее в Ленинский районный суд города Севастополя.

- Пять граждан Республики Узбекистан обвиняются в трех эпизодах вымогательства с применением насилия организованной группой, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. - По п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

Иностранцы взяли на вооружение схему вымогательство, которая была «популярной» в 90-ые года на просторах бывшего СССР.

Один из обвиняемых высматривал на рынке «Южный» 5-го километра Балаклавского шоссе пенсионеров, желающих купить различные бытовые и промышленные товары. Жертве тут же предлагали этот товар со склада, по дешевке.

Покупателя усаживали в автомобиль и везли за товаром-фейком, который нужно было подождать на пустыре. Там, чтобы скоротать время жертве предлагали сыграть в карты, с «крапленной» колодой. Вначале обвиняемые специально проигрывали в партии без ставок.

- Затем, под видом случайного прохожего, в игру вступал еще один обвиняемый, который делал ставку в размере 1800 долларов США, - отметили в суде. - Организатор преступной группы (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) делал ставку за потерпевших против их воли.

Дело было поставлено так, что потерпевшие никак не могли выиграть в этой партии.

На том приятельские отношения заканчивались: обвиняемые начинали под угрозой с применением насилия «выбивать» с жертвы карточный долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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