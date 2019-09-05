Убила сожителя из-за другого мужчины: В Евпатории осудили 36-летнюю женщину
В Евпатории вынесли приговор 36-летней женщине, которую признали виновной в убийстве. Теперь ей придется провести в тюрьме 6 лет и 8 месяцев.
Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, в апреле между ней и ее сожителем произошла ссора. А все из-за того, что женщина собралась уйти к другому мужчине.
- В ходе конфликта женщина нанесла ножом удар в область шеи гражданскому мужу, повредив сонную артерию. Спустя несколько дней он скончался в больнице от полученного тяжелого ранения, - уточнили в ведомстве.
На основании достоверных доказательств женщину признали виновной и приговорили к тюремному заключению.
Напомним, недавно в Гагаринском парке Симферополя из пруда вытащили труп мужчины. По предварительным данным, вспыхнул бытовой конфликт, который и привел к трагическим последствия.
ИСТОЧНИК KP.RU