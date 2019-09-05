2019-09-05T16:25:01+03:00
Происшествия

Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке

Судно затонуло, когда на нем находились 14 человек
Александра КОРШУНОВА
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Выясняются все обстоятельства произошедшегоВыясняются все обстоятельства произошедшегоФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитет проводит проверку по факту чрезвычайного происшествия в Судаке. Там сегодня, 5 сентября, затонул катер с 12 туристами и 2 членами экипажа на борту.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехали сотрудники ГСУ РК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Выясняются все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе.

В МЧС рассказали, что спасателям удалось оперативно оказать помощь пострадавшим. Удалось вытащить из воды 13 человек, поиск еще одной туристки продолжается.

К сожалению, есть большая вероятность, что она не выжила.

Сейчас море сильно штормит, поиски ведутся в очень сложных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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