Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке
Следственный комитет проводит проверку по факту чрезвычайного происшествия в Судаке. Там сегодня, 5 сентября, затонул катер с 12 туристами и 2 членами экипажа на борту.
Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехали сотрудники ГСУ РК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
- Выясняются все обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе.
В МЧС рассказали, что спасателям удалось оперативно оказать помощь пострадавшим. Удалось вытащить из воды 13 человек, поиск еще одной туристки продолжается.
К сожалению, есть большая вероятность, что она не выжила.
Сейчас море сильно штормит, поиски ведутся в очень сложных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU