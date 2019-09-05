2019-09-05T16:46:43+03:00
Происшествия

В Судаке затонул прогулочный катер с 12 туристами, одна пассажирка погибла

Сотрудники МЧС ведут поиски возле мыса Толстый
Галина КОВАЛЕНКОНадежда ДАЦЮК
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В районе мыса Толстый - обрывистый берегВ районе мыса Толстый - обрывистый берегФото: Александр КИРЬЯКОВ
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В окрестностях Судака 5 сентября затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 14 человек.

О происшествии спасателям сообщили в 13.40. Катер на момент крушения находился в 200 метрах от берега у мыса Толстый.

По данным МЧС по Республике Крым, на борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, из них 13 человек удалось спасти, поиски еще одной туристки продолжаются.

- Один человек утонул, - рассказал «КП - Крым» Андрей Шкляр, начальник Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». – Море очень штормит, нам приходится вести поиски в очень сложных условиях.

Это фото затонувшего катера сделано в 2018 году. "Камелот" каждый сезон катает туристов вдоль побережья. Фото: Максим Ереминко / ВКонтакте

Это фото затонувшего катера сделано в 2018 году. "Камелот" каждый сезон катает туристов вдоль побережья. Фото: Максим Ереминко / ВКонтакте

Спасатели сомневаются, что пропавшая пассажирка катера выжила.

- К месту происшествия выехали сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили «КП - Крым» в пресс-службе ведомства.

Как удалось узнать «КП - Крым», катер принадлежит местному предпринимателю, в октябре 2018 года он получил в Ространснадзоре лицензию на морские пассажирские перевозки.

Стали известны предварительные причины ЧП.

- В результате сильного волнения моря судно, длина которого 7 метров, накрыло волной и оно перевернулось, - сообщили в МЧС Республики Крым и отметили. - Всех 13 спасенных доставили в бухту Бугас. Медицинская помощь им не нужна.

Это не первое ЧП, которое произошло в акватории Черного моря этим летом. 5 июля в районе поселка Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека. В результате ЧП погибли две женщины. Было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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