Возможно, перегруз: Глава Судака рассказал, почему перевернулся катер с туристами

Катер с туристами в Судаке затонул из-за перегруза или шторма. Такие предварительные данные озвучил КП-Крым глава администрации города Андрей Некрасов.

Напомним, катер «Камелот», на борту которого находились 12 туристов и судоводитель, следовал из поселка Новый Свет (окрестности Судака) в сторону горы Кара-Даг. По данным МЧС, судно накрыло волной, и «Камелот» перевернулся, и люди оказались в воде.

- Погода не сказать, что очень плохая, но если мыс Меганом защищает бухту от сильного ветра, то возле мыса Толстый, где катер перевернулся накат неплохой, - рассказал «КП - Крым» градоначальник Судака Андрей Некрасов. - Предварительные причины ЧП: перегруз или сложные погодные условия, это будут выяснять следователи.

11 туристов и судоводителя спасли, еще одну пассажирку до сих пор ищут. Предположительно, женщина все же утонула.

- Сразу, как только узнал, поехал на место ЧП, - говорит Андрей Некрасов. – Мы помогли доставить спасенных в Судак: часть людей отправили на микроавтобусе, а те, кому не хватило места сели в катер МЧС. В Судаке всех накормили-напоили. И позаботились о транспорте до Нового Света – все спасенные там отдыхают.

Градоначальник отметил, что медицинская помощь никому не понадобилась, только потребовался психолог для туристки, которая приходится подругой женщине, которую не успели вытащить из воды.

ОДИН ЛИШНИЙ?

Версию о перегрузе подтвердил и собственный компетентный источник «КП» - Крым».

Катер «Камелот» - одномоторный, модель «Касатка 700». На сайте производителя указано, что его пассажировместимость - до 12 человек, включая судоводителя. А на борту было 12 туристов и капитан. Значит, один - все же лишний.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Следственного комитета, транспортной прокуратуры и линейного управления МВД России на транспорте.

Следком проводит процессуальную проверку.

- В рамках проверки следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия на предмет оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности пассажиров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

КСТАТИ

Местные владельцы катеров рассказали КП-Крым, что Камелот принадлежит судакскому предпринимателю Сергею Д. На его странице в соцсети мы нашли снимки судна.

- А это ваш катер затонул у мыса Толстый? - звоним мы владельцу. - "Комсомолка" беспокоит...

- Нет, это не мой! - уверенно заявил Сергей Д. и бросил трубку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Судаке затонул прогулочный катер с 12 туристами, одна пассажирка погибла

Сотрудники МЧС ведут поиски возле мыса Толстый (подробнее)

Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке

Судно затонуло, когда на нем находились 14 человек (подробнее)