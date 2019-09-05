"Шутить не буду": Аксенов пригрозил национализировать завод "Крымский Титан"

5 Сент. 23:03 2019-09-05T23:04:34+03:00

Так кислотонакопитель выглядел в 2018 году Фото: Анастасия ЖУКОВА

Предприятие перейдет в государственную собственность, если владелец не выполнит обязательства по защите экологии

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил заводу "Крымский Титан" в Армянске национализацией, если руководство предприятия не выполнит меры по защите экологии.

- Шутить я ни с кем не собираюсь. Если собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано, - заявил Аксенов.

По его словам, власти Крыма поддерживают завод из-за того, что это предприятие значимо для Армянска.

Глава Крыма добавил, что предприятие не выплатило в бюджет Крыма 1,8 миллиарда рублей газоснабжающим предприятиям и "Крымэнерго".

- Город Армянск по сути строился из-за этого предприятия, поэтому оно работать будет, но при соблюдении всех мер безопасности и с тем, чтобы мы четко знали, что жителям города ничего абсолютно не угрожает, – подчеркнул он.

Также Аксенов сказал, что у предприятия новый собственник, который должен реализовать все договоренности по защите экологии.

Ранее "Крымский Титан" снизил производственные мощности, чтобы не допустить повторения ситуации прошлого года, когда уровень концентрации вредных веществ в воздухе превысил норму.

ИСТОЧНИК KP.RU