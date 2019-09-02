Жители Армянска снова жалуются на вонь, «Крымский Титан» снижает мощности

- Снова у нас какая-то вонь в воздухе появилась, - жалуется «КП»-Крым» житель Армянска Виктор Косихин. - День на день не приходится: обычно непонятный запах появляется, как начинает темнеть, а с рассветом исчезает. Запах, такой же, как и в прошлом году, но только не такой сильный.

Жители 30-тысячного приграничного городка на севере Крыма опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда в конце августа и в начале сентября в Армянске и его окрестностях в воздухе появился странный «аромат» и начали покрываться слоем ржавчины качели, велосипеды, урны и другие металлические предметы - как на улицах, так и дома. Клены, каштаны и вязы сбросили листву раньше времени.

В 2018 году жители Армянска пытались спастись от вредных выбросов с помощью медицинских масок.Фото: Анастасия ЖУКОВА

А взрослые и дети стали дружно жаловаться на кашель, различные кожные высыпания и дурное самочувствие. Власти тогда объявили ЧС и вывезли детей из города на двухнедельных отдых поближе к морю.

В 2018 году кислотонакопитель "Титана" очень сильно пересох.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Эксперты выяснили, что во всем виноват пересохший из-за жаркой погоды кислотонакопитель завода «Крымский Титан», из которого пошли испарения химических веществ в окружающую среду. Была на время приостановлена и работа самого предприятия.

Затем режим ЧС отменили, мальчишек и девчонок вернули в город. Жизнь вошла в привычное русло.

И вот через год, под занавес лета, опять прозвучал тревожный звонок.

Жители всполошились: по их словам, Армянск накрыло ядовитое облако. Затем и власти тоже подтвердили, что зафиксировано превышение по хлористому водороду в атмосфере. Но разовое.

- Максимальная разовая концентрация хлористого водорода составила 0,347 мг/куб.м, то есть 1,74 ПДК (предельно допустимая концентрация. - Авт.), - сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

И с конца августа за качеством воздуха стали следить несколько лабораторий.

- Ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха в Армянске, Перекопе, Суворово, Волошино и санитарно-защитной зоне предприятия, - сообщила КП-Крым пресс-служба Армянского филиала ООО «Титановые Инвестиции». - На сегодня превышений ПДК не зафиксировано.

По заверениям представителей компании причин для паники нет, в кислотонакопитель подается пресная вода и повышенная «доза» известкового молока.

Кислотонакопитель - это пруд с водой, куда «Крымский Титан» сливает отходы производства. Август-начало сентября в этом году выдались жаркими, дождей нет. Водное зеркало защищало химикаты от испарения в атмосферу. Пруд высыхает, и они попали в воздух. Ветер поднимает в воздух химическую взвесь, потом она оседает на почву конденсатом.

- Чтобы не повторить экологическую ситуацию 2018 года, в сезон наиболее высоких температур воздуха в регионе, снижена производственная мощность подразделения ЦПДТ-1 на 50%, в результате чего уменьшен объем отходов, размещаемых в кислотонакопителе, - сообщает пресс-служба. - На принятие такого решения повлияло и то, что на рынке наблюдается сезонное снижение продаж диоксида титана.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

А меж тем жители города жалуются, что ситуация не изменилась - в Армянске все же также чем-то дурно пахнет.

Татьяна Подольская:

- Раньше, выходя с подъезда, чувствовали мусорные контейнеры, а сейчас в воздухе пахнет металлом.

Татьяна Павлухина:

- 29 августа в пять утра был сильный запах. Пришлось закрыть окно.

Виктор Борисович Мохов:

- Дышать становится все хуже из-за загазованности. Особенно по ночам и рано утром чувствуется неприятный кислотный запах и раздражение слизистых оболочек. Рождаются панические настроения: люди беспокоятся за себя и детей, помня прошлогодний ужас.

Наталья Филипенко:

- 31 августа ездила из Армянска в Красноперекопск, в районе моста, на выезде почувствовала запах, от которого аж в носоглотке защипало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появились новые данные по Армянску: В окрестностях завода «Крымский титан» замеры воздуха идут днем и ночью

На севере полуострова 22 августа было зафиксировано превышение в атмосфере ПДК по хлористому водороду (подробнее)

В Армянске опасаются нового выброса вредных веществ: На заводе «Крымский титан» ограничили работу одного цеха

В кислотонакопитель стали подавать в два раза больше жидкости (подробнее)

Из Армянска эвакуируют детей: Город на севере Крыма по-прежнему задыхается от выброса химикатов

Малыши будут поправлять здоровье в санаториях (подробнее)

«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

А власти успокаивают: угрозы для здоровья нет (подробнее)

Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

Он призвал закрыть завод «Титан» до устранения аварийных ситуаций (подробнее)

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью (подробнее)