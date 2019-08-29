В Армянске опасаются нового выброса вредных веществ: На заводе «Крымский титан» ограничили работу одного цеха

На севере полуострова в городе Армянске, где расположен завод «Крымский титан», 23 августа зафиксировали превышение по хлористому водороду в атмосфере.

- Максимальная разовая концентрация хлористого водорода составила 0,347 мг/куб.м, то есть 1,74 ПДК (предельно допустимая концентрация. - От авт.), - сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

В ведомстве рассказали, что руководство Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» для избежания ухудшения качества воздуха, которым дышат крымчане, приняло решение в два раза увеличить подачу жидкости, то есть известкового молока в кислонакопитель. Также идет речь об ограничении работы одного из цехов, производящих химическую продукцию.

- Начиная с 23 августа в Армянске и его окрестностях превышений допустимых концентраций хлористого водорода в атмосферном воздухе не зафиксировано, - подчеркнули в Минэкологии Республики Крым. - По состоянию на 28 августа концентрация хлорида водорода ниже предела обнаружения - менее 0,04 мг/куб.м.

Специалисты подчеркнули, что концентрация диоксида серы на протяжении всего лета находилась ниже предела (менее 0,03 мг/куб.м). На сегодняшний день в Армянске работает несколько экологических постов, которые анализируют состав окружающего воздуха с периодичностью 2-4 раза в сутки.

Обеспокоенность властей можно понять, если припомнить события годичной давности. В конце августа и начале сентября 2018 года содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе Армянска и его окрестностях превысило предельно допустимую концентрацию.

Жители Армянска и Перекопа начали жаловаться на головную боль, сильный кашель и проблемы с кожей, где появились всякие высыпания. В населенных пунктах стали моментально покрываться слоем ржавчины металлические предметы, оставленные во дворе или просто рядом с открытыми окнами.

После проверки оказалось, что источником загрязнения воздуха является пересохший кислотонакопитель завода «Крымский Титан», из которого пошли испарения химических веществ в окружающую среду.

В региональном правительстве тогда приняли решение на две недели приостановить производство завода.

В Армянске и его окрестностях закрыли дошкольные и учебные заведения: малышей-детсадовцев и школьников на две недели отправили на оздоровление в местные санатории и лагеря.

14 сентября в Армянске и нескольких селах Красноперекопского района был введен режим ЧС из-за превышения ПДК вредных веществ в воздухе. 23 сентября его отменили, когда ситуация улучшилась. Затем специалисты подсчитали, что "Крымскому Титану" необходимо потратить порядка 700 миллионов рублей, чтобы ликвидировать последствия выбросов.

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