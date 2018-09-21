В Армянске решили отменить режим чрезвычайной ситуации

СЕГОДНЯ 20:11 2018-09-21T20:14:35+03:00

Армянск и окрестные села уже три недели страдают от выбросов химикатов в воздух Фото: Анастасия ЖУКОВА

Завод «Крымский Титан» запускать пока не будут

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В Армянске планируют отменить режим чрезвычайной ситуации, который ввели в пятницу, 14 сентября, из-за ухудшения экологической обстановки. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба.

Как доложил замначальника крымского главка МЧС Алексей Фридман, "все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме". В частности, в кислотонакопитель химзавода "Крымский Титан" перекачали 1 миллион 250 тысяч кубических метров воды и 918 тон известкового молока.

Кислотонакопитель засыпают фосфогипсом и известковым молочкомФото: Анастасия ЖУКОВА

При этом запускать градообразующее предприятие пока не планируют. На заседании штаба чиновники решили, что сначала руководство предприятия должно выполнить все предписания надзорных органов.

Дети, которые уже три недели находятся на оздоровлении в санаториях и лагерях полуострова, смогут вернуться домой "после согласования графика". Глава администрации Василий Телиженко заверил, что учебные заведения Армянска готовы к приему ребятишек, а все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, выполнены.

Дети скоро вернутся домойФото: Анастасия ЖУКОВА

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская считает, что ситуация в Армянске и окрестных селах стабилизировалась.

- Начиная с 16 сентября не зарегистрировано превышения мамаксимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК, - говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

При этом мониторинг ситуации отменять не планируется, эксперты продолжат брать пробы ежедневно.

Наталья Пеньковская заверила, что ситуация стабилизироваласьФото: Анастасия ЖУКОВА

Заместитель начальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая тоже считает, что ситуация на севере Крыма стабилизировалась - как благодаря предпринимаемым мерам (закачка воды в кислотонакопитель), так и благодаря погодным условиям - понижению температуры воздуха, осадкам.

По данным минздрава, за прошедшие сутки медпомощь в Армянске потребовалась пятерым гражданам, все они обратились в связи с проявлениями аллергии. Госпитализация не понадобилась.

- За неделю никаких случаев отравления или диагнозов, связанных с воздействием окружающей среды, поставлено не было. Ситуация в Армянске полностью соответствует всем остальным регионам, медицинская помощь должна оказываться в рамках предоставления государственных гарантий без дополнительных методов усиления, - считает министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

Вице-премьер Игорь Михайличенко поручил разработать и опубликовать график возвращения детей из санаториев. Муниципальным властям тех регионов, где отдыхают дети из Армянска, рекомендовали оказать им поддержку в сборе и отправке домой.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел, а 9 сентября была приостановлена работа цехов завода.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.

Кстати, некоторые родители с детьми начали постепенно возващаться домой. 15-16 сентября в Армянске должен был пройти день города, но его отменили в связи с ограничениями, действующими на период чрезвычайной ситуации.

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