Появились новые данные по Армянску: В окрестностях завода «Крымский титан» замеры воздуха идут днем и ночью

В Армянске и его окрестностях, начиная с 23 августа, ведется мониторинг атмосферного воздуха.

- Концентрация хлорида водорода и диоксида серы в атмосферном воздухе городского округа Армянск не превышает предельно допустимых концентраций, - сообщает пресс-служба Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Заборы воздуха ведутся несколькими мобильными лабораториями.

Сначала анализ химического состава воздуха, которым дышат взрослые и дети на севере Крымского полуострова, проводился два-три раза в светлое время суток, то сейчас организовано и дежурство, когда уже темно.

- С целью контроля экологической ситуации в городском округе Армянск было принято решение об отборе проб атмосферного воздуха в ночь с 29 августа на 30 августа, - сообщает ведомство.

Специалисты, проанализировав полученные данные, сделали выводы, что нет и намека на превышение ПДК в воздухе каких-либо химических веществ.

- Концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток ниже той, которая фиксируется днем, - отметили в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Причины для беспокойства появились 22 августа, когда в Армянске, где расположен завод «Крымский титан», зафиксировали превышение по хлористому водороду в атмосфере. Максимальная разовая концентрация хлористого водорода составила 1,74 ПДК.

На следующий же день начали брать пробы воздуха, чтобы держать ситуацию под контролем. Пока превышений ПДК не было выявлено. Но пользователи соцсетей утверждают, что основная часть вредных выбросов происходит ночью, поэтому чиновники решили организовать работу лабораторий и после заката солнца.

Вдобавок, руководители Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» в два раза увеличить подачу известкового молока в кислонакопитель. Приостановили они и работу одного из цехов химического комбината.

Напоминаем, что год тому назад в воздухе Армянска и его окрестностях содержание сернистого ангидрида в атмосферном воздухе превысило предельно допустимую концентрацию.

Взрослые и дети Армянска и Перекопа начали жаловаться на головную боль, сильный кашель и проблемы с кожей. Там стали ржаветь металлические предметы, оставленные во дворе или просто рядом с открытыми окнами. Даже горки в детсадах и площадка и те покрылись слоем ржавчины. Отреагировала на ужасную экологию и деревья: клены, каштаны и вязы сбросили листву раньше времени.

Эксперты выяснили, что источником загрязнения воздуха стал пересохший из-за жаркой погоды кислотонакопитель завода «Крымский Титан», из которого пошли испарения химических веществ в окружающую среду.

Завод на время закрыли, а детей из Армянка и окрестностей отправили к морю, где они оздоравливались две недели. .

14 сентября в Армянске и нескольких селах Красноперекопского района ввели режим ЧС, который отменили 23 сентября, когда ситуация выравнилась.

Нужно отметить, что третья декада на полуострове выдалась очень жаркой, что могло спровоцировать выбросы с кислотонакопителя завода «Крымский Титан» и вызвать не совсем благоприятную экологическую обстановку.

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