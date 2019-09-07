Жителя Крыма осудили за выращивание конопли

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-07T09:13:31+03:00

Подсудимого лишили свободы на 4 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину лишили свободы на 4 года

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Жителю Симферопольского района вынесли приговор за выращивание конопли. Ему дали 4 года колонии общего режима.

- Суд признал его в незаконном сбыте, незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.- Приговор в законную силу не вступил.

Занимался он и незаконным культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

Мужчина сбывал наркотические средства, приобретал и хранил марихуану. Мало того, купленные семена марихуаны использовал для выращивания, то есть незаконно культивировал коноплю, содержащую наркотические вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU