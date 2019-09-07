Жителя Крыма осудили за выращивание конопли
Жителю Симферопольского района вынесли приговор за выращивание конопли. Ему дали 4 года колонии общего режима.
- Суд признал его в незаконном сбыте, незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.- Приговор в законную силу не вступил.
Занимался он и незаконным культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
Мужчина сбывал наркотические средства, приобретал и хранил марихуану. Мало того, купленные семена марихуаны использовал для выращивания, то есть незаконно культивировал коноплю, содержащую наркотические вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU