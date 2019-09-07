2019-09-07T15:49:02+03:00
Общество

В Крыму хотят обеспечить врачей жильем

Для решения проблемы при Минздраве РК создали рабочую комиссию
Галина КОВАЛЕНКО
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Врачам предоставят жилье.Врачам предоставят жилье.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В региональном правительстве обратили внимание на жилищную проблему врачей. Решением этого вопроса займется рабочая комиссия, которая появилась при Министерстве здравоохранения Крыма.

- Прорабатывается вопрос обеспечения медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья в собственность через 10 лет работы, - сообщает глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети.

Руководитель региона рассказал, что в бюджет заложено 300 миллионов рублей для компенсации аренды съемного жилья для приезжих медиков, в которых нуждаются муниципальные больницы.

Идет речь и о необходимости предоставления детям врачей мест в яслях и детских садах.

- На сегодняшний день в декретном отпуске находится 400 сотрудников, которые готовы выйти на работу, если их детей устроят в детские сады, - отмечает Сергей Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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