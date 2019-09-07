2019-09-07T20:05:02+03:00
Происшествия

Появилось видео пожара церкви в Большой Ялте

Очевидец рассказал, что горит храм возле Никитского ботанического сада [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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В Никите загорелась церковь. Фото: кадр видеоВ Никите загорелась церковь. Фото: кадр видео
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На Южном берегу Крыма загорелось культовое сооружение: возгорание произошло в Большой Ялте, вблизи Никитского ботанического сада.

В Большой Ялте загорелась церковь.Заполыхал храм возле Никитского ботанического сада. Видео: Денис Скоб/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Пожар в церкви! Никитский Ботанический сад. 7 сентября 2019 года, - такой короткий и тревожный пост сопровождает видео, которое очевидец ЧП разместил в соцсети.

На видео видно, как из-под крыши храма Преображения Господня выбиваются густые клубы дыма, но МЧС не дремлет - сотрудники чрезвычайного ведомства старательно борются с пожаром. Победа, как показывает жизнь, обязательно будет на их стороне.

ЧП огорчило пользователи соцсети. Появились искренние комментарии: «Я в этой церкви дочь крестил. У меня очень добрые воспоминания», «Я сама там крестилась. Надеюсь, не очень большой урон огонь нанес».

Нужно напомнить, что в Республике Крым объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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