Появилось видео пожара церкви в Большой Ялте
На Южном берегу Крыма загорелось культовое сооружение: возгорание произошло в Большой Ялте, вблизи Никитского ботанического сада.
В Большой Ялте загорелась церковь.Заполыхал храм возле Никитского ботанического сада. Видео: Денис Скоб/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
- Пожар в церкви! Никитский Ботанический сад. 7 сентября 2019 года, - такой короткий и тревожный пост сопровождает видео, которое очевидец ЧП разместил в соцсети.
На видео видно, как из-под крыши храма Преображения Господня выбиваются густые клубы дыма, но МЧС не дремлет - сотрудники чрезвычайного ведомства старательно борются с пожаром. Победа, как показывает жизнь, обязательно будет на их стороне.
ЧП огорчило пользователи соцсети. Появились искренние комментарии: «Я в этой церкви дочь крестил. У меня очень добрые воспоминания», «Я сама там крестилась. Надеюсь, не очень большой урон огонь нанес».
Нужно напомнить, что в Республике Крым объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU