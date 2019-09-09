2019-09-09T13:17:55+03:00
Происшествия

В Севастополе 10-месячный малыш выпал из окна: Следком проводит проверку

Ребенок умер в больнице
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Мальчика достали из кроватки и несколько минут оставили без присмотра. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюМальчика достали из кроватки и несколько минут оставили без присмотра. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Изменить размер текста:

Крымский Следком начал проверку по факту смерти 10-месячного ребенка. Малыш выпал из окна девятого этажа многоэтажки по улице Косарева в Севастополе.

Следствие установило, что папа достал маленького сына из кроватки и оставил в комнате, думая, что ребенок поползет к маме на кухню. А мужчина ушел в другую комнату, чтобы поговорить по телефону.

В этот момент мальчик взобрался на диван, а затем на подоконник и выпал в открытое окно.

- Когда родители заметили исчезновение малыша, то начали поиск по квартире. А когда не нашли, выглянули в открытое окно, обнаружив его лежащим на улице, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

К сожалению, в больнице ребенок умер.

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Эту семью характеризуют как положительную, на учете нигде она не состояла.

Напомним, также Следком расследует уголовное дело в отношении матери, которая оставила свою маленькую дочь дома. В этот момент девочка выпала из окна пятого этажа. В настоящее время ребенок находится в больнице в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Судаком столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
На набережной Симферополя начали устанавливать уличные фонари
В Севастополе рассказали об итогах выборов в Законодательное собрание
Севастополец обворовал квартиры и дома на полмиллиона рублей
На крымской трассе «Таврида» закрыли две полосы
В Симферополе заканчивается ремонт улицы Старозенитная
На выборах в Госсовет Крыма партия «Единая Россия» набрала 54 % голосов
На границе с Крымом задержали двух мужчин в федеральном розыске
В Симферополе 9 сентября частично отключат свет на 14 улицах
Погода в Крыму на 9 сентября: сухо и тепло до +27
Выборы в Госсовет Крыма 2019: Эксперт объяснил низкую явку
В день выборов вандалы облили краской здание администрации Евпатории
На одном из участков в Крыму хотят отменить результаты голосования
Выборы 2019 в Крыму и Севастополе: На избирательных участках идет подсчет голосов
В аэропорту Симферополя тоже идет голосование
Явка на выборы в Госсовет Крыма 2019 составила более 23%
Избирком Крыма: Выборы 2019 проходят без нарушений
Полиция спасла жительницу Симферополя от убийства
По состоянию на 12 часов в Крыму явка составила почти 15%, в Севастополе - 12%
Выборы в Республике Крым и Севастополе проходят без международных наблюдателей
До 10 утра в Крыму проголосовали почти 6% избирателей
В Крыму еще два дня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В Республике Крым и Севастополе открыты все избирательные участки, идет голосование
Погода в Крыму 8 сентября: Тепло и сухо
В Севастополе случилось ДТП: В покореженных авто «зажало» 4 человек