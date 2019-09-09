В Севастополе 10-месячный малыш выпал из окна: Следком проводит проверку

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-09T13:17:55+03:00

Мальчика достали из кроватки и несколько минут оставили без присмотра. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

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Крымский Следком начал проверку по факту смерти 10-месячного ребенка. Малыш выпал из окна девятого этажа многоэтажки по улице Косарева в Севастополе.

Следствие установило, что папа достал маленького сына из кроватки и оставил в комнате, думая, что ребенок поползет к маме на кухню. А мужчина ушел в другую комнату, чтобы поговорить по телефону.

В этот момент мальчик взобрался на диван, а затем на подоконник и выпал в открытое окно.

- Когда родители заметили исчезновение малыша, то начали поиск по квартире. А когда не нашли, выглянули в открытое окно, обнаружив его лежащим на улице, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

К сожалению, в больнице ребенок умер.

Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося. Эту семью характеризуют как положительную, на учете нигде она не состояла.

Напомним, также Следком расследует уголовное дело в отношении матери, которая оставила свою маленькую дочь дома. В этот момент девочка выпала из окна пятого этажа. В настоящее время ребенок находится в больнице в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU