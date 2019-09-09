Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-09T16:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца недели, до 15 сентября, в Крыму сохранится хорошая погода, будет тепло. А с начала следующей недели на полуостров придет похолодание.

- Ветер уже немного стихнет, и с воскресения на понедельник погода начнет меняться. У нас проходит холодный фронт, температура опустится градусов на 10. Если сейчас у нас +27…+28, то будет +17…+18, - рассказала «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма - главный синоптик Ирина Кириченко.

Через несколько дней температура воздуха повысится еще на несколько градусов, но начало недели будет действительно холодным.

Напомним, в Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. В МЧС жителям рекомендуют быть осторожными - не парковать машины рядом с крупными деревьями

ИСТОЧНИК KP.RU