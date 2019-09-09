2019-09-09T16:39:06+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание

Со следующей недели температура воздуха понизится на 10 градусов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Погода начнет меняться с 16 сентябряПогода начнет меняться с 16 сентябряФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

До конца недели, до 15 сентября, в Крыму сохранится хорошая погода, будет тепло. А с начала следующей недели на полуостров придет похолодание.

- Ветер уже немного стихнет, и с воскресения на понедельник погода начнет меняться. У нас проходит холодный фронт, температура опустится градусов на 10. Если сейчас у нас +27…+28, то будет +17…+18, - рассказала «КП-Крым» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма - главный синоптик Ирина Кириченко.

Через несколько дней температура воздуха повысится еще на несколько градусов, но начало недели будет действительно холодным.

Напомним, в Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. В МЧС жителям рекомендуют быть осторожными - не парковать машины рядом с крупными деревьями

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе умер участник обороны города-героя Владимир Болгари
Крымчанина посадили за призывы к джихаду и участие в террористической организации
На трассе «Таврида» КамАЗ столкнулся с легковушкой
Крымский избирком обработал почти 94 процента протоколов
В Судаке заключили под стражу капитана затонувшего катера «Камелот»
За миллиард рублей в Крыму отремонтируют две дороги
В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение
Под Судаком столкнулись две легковушки: Есть пострадавшие
На набережной Симферополя начали устанавливать уличные фонари
В Севастополе 10-месячный малыш выпал из окна: Следком проводит проверку
В Севастополе рассказали об итогах выборов в Законодательное собрание
Севастополец обворовал квартиры и дома на полмиллиона рублей
На крымской трассе «Таврида» закрыли две полосы