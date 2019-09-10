2019-09-10T09:24:59+03:00
Общество

Керченская паромная переправа за лето перевезла почти 5 тысяч пассажиров

После открытия Крымского моста она не прекратила свою работу
Александра КОРШУНОВА
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Движение паромов осуществляется согласно расписаниюДвижение паромов осуществляется согласно расписаниюФото: Александра КОРШУНОВА
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За лето, с 1 июня по 31 августа, Керченская паромная переправа перевезла 4,2 тысячи пассажиров. Легковушек переправилось 413 штук, а грузовиков – 100.

Как сообщили сотрудники переправы, там работает только одно судно – «Нина Малкова».

- Вместимость парома составляет 15 легковых или 4 еврофуры и 62 пассажира, - уточнили «КП-Крым» на предприятии.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила свою работу в феврале 2019 года. Регулярное сообщение между портом «Крым» и портом «Кавказ» осуществляется согласно расписанию.

ВАЖНО

Оперативную информацию о действующем расписании движения паромов можно получить по телефонам:

+7 978 796-17-64 – диспетчер в порту Крым

+7 989 125-46-46 – диспетчер в порту Кавказ

ИСТОЧНИК KP.RU

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