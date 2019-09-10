2019-09-10T18:32:51+03:00
Общество

78-летняя крымчанка перенесла тяжелую операцию на коленях, но все равно прошла скалолазную трассу

Эльвира Насонова продолжает заниматься спортом, не оглядываясь на возраст [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Легенда советского альпинизма Эльвира Насонова горы не бросает. Фото: страница героини ВКонтактеЛегенда советского альпинизма Эльвира Насонова горы не бросает. Фото: страница героини ВКонтакте
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Бытует мнение, что бабушки и дедушки, которым за 70, должны сидеть дома и ждать внуков у окошка, поминутно жалуясь на боли в спине. Но это точно не про ветеранов альпинизма и скалолазания, которые собрались на международные соревнования в Судаке.

Самому старшему участнику - 82 года!

- Они очень активные, соревнования прошли успешно. У нас участвовало 130 человек из разных стран в возрасте от 45 лет. Помимо российских спортсменов, были участники из Великобритании, Израиля, США, ДНР, Украины, - рассказывает КП-Крым президент федерации альпинизма в Крыму Дмитрий Евсеев. - Соревнования проходили с такими условиями, как при Советском Союзе. Они выбирали либо индивидуальное лазание, либо связки.

приехали участники из Великобритании, Израиля, США. Фото: sudak.rk.gov.ru

приехали участники из Великобритании, Израиля, США. Фото: sudak.rk.gov.ru

Среди самых почтенных и профессиональных участниц - 78-летняя ялтинка Эльвира Насонова. Она - одна из 29 женщин в мире, которые обладают титулом «Снежный барс». Он дается за восхождение на пять вершин бывшего Советского Союза высотой выше 7 тысяч метров.

Высота подъема - около 40 метров. Фото: Дмитрий Евсеев

Высота подъема - около 40 метров. Фото: Дмитрий Евсеев

- Трасса была достаточно сложная для обычного человека, но только не для нас, профессионалов. А вот молодые иногда срывались, у них подъем был посложнее - зацепы были мелкие, буквально на кончиках пальцев, - говорит КП-Крым Эльвира Насонова.

Она призналась, что не спешила добраться до финиша, ведь полтора года назад перенесла операцию по смене коленных суставов.

- Моя задача была пройти трассу и не сорваться, поэтому не торопилась и показала результат немного хуже, чем скалолазы из Санкт-Петербурга, - добавляет скалолаз.

Эльвира Насонова. Фото: личный архив

Эльвира Насонова. Фото: личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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