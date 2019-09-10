За «минирование» вокзала в Симферополе мужчине грозит 5 лет тюрьмы
Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала города. Прокурор уже направил уголовное дело в суд.
Оказалось, что мужчина был пьяный и действовал из хулиганских побуждений.
- Он позвонил по номеру «102» и сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве на территории железнодорожного вокзала станции «Симферополь», - сообщили в крымской прокуратуре.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, сообщение о минировании поступило в правоохранитльные органы в июне 2019 года. На место выехали силовики, проверили информацию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
А уже через некоторое время полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU