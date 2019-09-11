Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 11 сентября

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-11T07:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе 11 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду, днем местами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14…16 градусов, а днем 25…27 градусов.

В Севастополе в среду малооблачно, также без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градусов, а днем 26…28 градусов.

В Керчи также без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, порывы до 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 25…27°.

Напомним, в Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение. Дождей на полуострове не ожидается, будет тепло. Но вот ветер сильный - до 20-25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU