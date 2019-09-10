2019-09-10T19:50:26+03:00
Общество

В Симферополе перекроют два автомобильных моста

Каждый из них - на шесть недель
Анастасия ЖУКОВА
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Власти пообещали безопасные обходы и объездыВласти пообещали безопасные обходы и объездыФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе осенью перекроют два автомобильных моста через Салгир - на улице Толстого и на улице Гагарина. Дороги, проходящие через эти мосты, планируется капитально отремонтировать.

- На проведение полноценного и качественного ремонта одного моста подрядчику требуется порядка шести недель, - рассказали в пресс-службе горадминистрации Симферополя.

Чтобы не парализовать движение в городе, чиновники решили перекрывать мосты по одному. Так, с 1 октября по 14 ноября будут ремонтировать мост на Толстого, а с 15 ноября - мост на Гагарина.

График работ согласуют с ГИБДД. Для жителей власти пообещали организовать удобные и безопасные обходы и объезды, установить предупреждающие таблички.

Как сообщала КП-Крым, в Симферополе продолжается ремонт улицы Александра Невского. Часть дороги перекрыта, там уже уложили первый слой асфальта. Объезд - через улицу Менделеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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