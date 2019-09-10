Возле больницы "скорой помощи" в Симферополе столкнулись две иномарки
В Симферополе возле 6-й городской больницы скорой помощи столкнулись две иномарки. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара.
Как сообщили очевидцы Крымскому информационному агентству, участниками ДТП стали две легковушки - Chevrolet Lanos и Ford Focus.
- На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД, - отметили свидетели.
Судя по всему, Chevrolet Lanos пытался повернуть на Гайдара с улицы Гагарина, однако врезался в Ford Focus. Последний от удара заехал задними колесами на тротуар.
Недавно на этом же перекрестке иномарка практически снесла светофор. После жалоб в социальных сетях на покосившийся столб, его все же восстановили.
ИСТОЧНИК KP.RU