2019-09-10T20:00:59+03:00
Происшествия

Возле больницы "скорой помощи" в Симферополе столкнулись две иномарки

О погибших не сообщается
Поделиться:
Фото: КИАФото: КИА
Изменить размер текста:

В Симферополе возле 6-й городской больницы скорой помощи столкнулись две иномарки. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара.

Как сообщили очевидцы Крымскому информационному агентству, участниками ДТП стали две легковушки - Chevrolet Lanos и Ford Focus.

- На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД, - отметили свидетели.

Судя по всему, Chevrolet Lanos пытался повернуть на Гайдара с улицы Гагарина, однако врезался в Ford Focus. Последний от удара заехал задними колесами на тротуар.

Недавно на этом же перекрестке иномарка практически снесла светофор. После жалоб в социальных сетях на покосившийся столб, его все же восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе перекроют два автомобильных моста
Домохозяйка из Симферополя на время станет женой водителя из Кемеровской области
Севастопольцы нашли тело неизвестного мужчины на детской площадке
78-летняя крымчанка перенесла тяжелую операцию на коленях, но все равно прошла скалолазную трассу
В МЧС Крыма предостерегли жителей и туристов от купания в море
Симферопольских «стихийщиков» оштрафовали на полтора миллиона рублей
На почве ревности: В Севастополе мужчина убил сожительницу в лесу
Школьники Симферополя вместо букетов учителям купили бинты и лекарства
Туристка из Казани стала 4-х миллионным пассажиром аэропорта «Симферополь»
Оставили «плешь»: В Симферополе дорожники насмешили соцсети, уложив асфальт вокруг иномарки
Санатории сети «Курорты Крыма» приняли участие в московской международной выставке по туризму
Чемпионом России впервые стал дзюдоист из Севастополя
За «минирование» вокзала в Симферополе мужчине грозит 5 лет тюрьмы
В Крыму находится делегация из Америки
Госсовет рассмотрит три кандидатуры на должность главы Крыма
В Судаке из моря достали труп мужчины
На трассе Черноморское-Евпатория вспыхнул крупный пожар
В Крыму пропал отец украинского футболиста из сборной
В центре Симферополя началась укладка первого слоя асфальта
У нелегальных перевозчиков Крыма отобрали полсотни машин
Недалеко от Сапун-горы в Севастополе нашли склад боеприпасов
Керченская паромная переправа за лето перевезла почти 5 тысяч пассажиров
Ялта и Севастополь возглавили список популярных курортов на выходные осенью
Погода в Крыму 10 сентября: Ветрено и без дождей