Возле больницы "скорой помощи" в Симферополе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-10T20:00:59+03:00

О погибших не сообщается

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В Симферополе возле 6-й городской больницы скорой помощи столкнулись две иномарки. Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара.

Как сообщили очевидцы Крымскому информационному агентству, участниками ДТП стали две легковушки - Chevrolet Lanos и Ford Focus.

- На месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД, - отметили свидетели.

Судя по всему, Chevrolet Lanos пытался повернуть на Гайдара с улицы Гагарина, однако врезался в Ford Focus. Последний от удара заехал задними колесами на тротуар.

Недавно на этом же перекрестке иномарка практически снесла светофор. После жалоб в социальных сетях на покосившийся столб, его все же восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU