Следственный комитет начал проверку после исчезновения 15-летнего подростка в Керчи

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-11T12:06:06+03:00

Парнишку из Магнитогорска унесло в море

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Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море в Керчи.

Как писала КП-Крым, несчастный случай произошел в районе пансионата «Прибой» вечером во вторник, примерно в 16 часов.

По данным Следственного комитета, двое братьев (22 года и 15 лет), которые приехали в Крым из Магнитогорска на отдых вместе со своей семьей, решили искупаться на диком пляже в районе маяка. Шторм их не смутил.

Стихия оказалась сильнее, ребята начали тонуть. Прохожие заметили это и вызвали спасателей. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из воды старшего брата, а вот младшего унесло в море.

Старший брат находится в больнице, поиски 15-летнего туриста продолжаются.

- Сотрудниками следственного отдела по городу Керчь начата всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU