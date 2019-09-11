2019-09-11T12:06:06+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после исчезновения 15-летнего подростка в Керчи

Парнишку из Магнитогорска унесло в море
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
На полуострове сохраняется штормовое предупреждениеНа полуострове сохраняется штормовое предупреждениеФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море в Керчи.

Как писала КП-Крым, несчастный случай произошел в районе пансионата «Прибой» вечером во вторник, примерно в 16 часов.

По данным Следственного комитета, двое братьев (22 года и 15 лет), которые приехали в Крым из Магнитогорска на отдых вместе со своей семьей, решили искупаться на диком пляже в районе маяка. Шторм их не смутил.

Стихия оказалась сильнее, ребята начали тонуть. Прохожие заметили это и вызвали спасателей. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из воды старшего брата, а вот младшего унесло в море.

Старший брат находится в больнице, поиски 15-летнего туриста продолжаются.

- Сотрудниками следственного отдела по городу Керчь начата всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе Следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе начал работать единый колл-центр для детских поликлиник
За долги перед налоговой у крымчанина забрали «Гелендваген»
Выборы в Госсовет Крыма 2019: Кто будет управлять республикой
Как идет строительство первого в Крыму Центра олимпийской подготовки
В Симферополе могут появиться книжные аллеи
В Крыму снизилась цена на томаты и морковь
В Судаке с обрыва упал мужчина
Рухнувшее дерево разбило новое ограждение на набережной Симферополя
На керченском заводе «Залив» пока не готовы строить первые вертолетоносцы
Для пенсионеров и инвалидов в Крыму закупили 20 автобусов
До конца месяца в Севастополе появится новая разметка
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 11 сентября
Возле больницы "скорой помощи" в Симферополе столкнулись две иномарки
В Симферополе перекроют два автомобильных моста
Домохозяйка из Симферополя на время станет женой водителя из Кемеровской области
Севастопольцы нашли тело неизвестного мужчины на детской площадке
78-летняя крымчанка перенесла тяжелую операцию на коленях, но все равно прошла скалолазную трассу