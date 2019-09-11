Хотел спасти брата: В море у Керчи пропал подросток

В Керчи в районе пансионата «Прибой» произошел несчастный случай. Службу спасения вызвали в 17.30 вечера во вторник очевидцы, когда поняли, что в море уносит двоих человек.

Как оказалось, первым ушел купаться 22-летний парень. Он не рассчитал свои силы и начал тонуть. К нему на помощь бросился его 15-летний брат.

Старшего удалось достать из воды спасателям, младшего - нет. Старший сейчас находится в больнице.

- Проводятся поисковые работы. Утверждать, что второй человек погиб мы не можем, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе крымского главка МЧС.

Нерадивые купальщики оказались туристами из Магнитогорска, они приехали в Крым с семьей.

Следственный комитет в настоящее время проводит процессуальную проверку.

КСТАТИ

Недавно в районе Судака затонул пассажирский катер "Камелот". На борту находились 12 туристов и судоводитель, следовал из поселка Новый Свет (окрестности Судака) в сторону горы Кара-Даг. По данным МЧС, судно накрыло волной, и «Камелот» перевернулся. Люди оказались в воде.

В результате ЧП погибла женщина, уроженка Ростовской области.

По факту произошедшего Следком проводит проверку.

- Следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия на предмет оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности пассажиров, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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