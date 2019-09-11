В Судаке с обрыва упал мужчина

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-11T12:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Судакским спасателями поступила информация, что с вершины мыса Кабаний упал мужчина. Сотрудники МЧС выехали на место, чтобы его найти и эвакуировать.

Помимо основного отряда к работам привлекли еще 4 спасателей. Это было сделано потому, что падание произошло в труднодоступном месте.

В итоге 63-летнего туриста нашли мертвым у подножия мыса Ай-Фока.

- С помощью альпинистского снаряжения и носилок тело было эвакуировано и передано работникам полиции, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, в Керчи двух человек унесло в море. Одному из них удалось спастись, а второго до сих пор ищут спасатели. Как рассказали очевидцы, один из парней пошел купаться и начал тонуть, второй, его брат, бросился ему на помощь. В итоге младшего, 15-парня, до сих пор не могут найти.

ИСТОЧНИК KP.RU