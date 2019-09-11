2019-09-11T12:20:05+03:00
Происшествия

В Судаке с обрыва упал мужчина

К сожалению, он погиб
Александра КОРШУНОВА
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Спасатели просят жителей и туристов быть осторожными. Фото: пресс-служба МЧС РКСпасатели просят жителей и туристов быть осторожными. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Судакским спасателями поступила информация, что с вершины мыса Кабаний упал мужчина. Сотрудники МЧС выехали на место, чтобы его найти и эвакуировать.

Помимо основного отряда к работам привлекли еще 4 спасателей. Это было сделано потому, что падание произошло в труднодоступном месте.

В итоге 63-летнего туриста нашли мертвым у подножия мыса Ай-Фока.

- С помощью альпинистского снаряжения и носилок тело было эвакуировано и передано работникам полиции, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, в Керчи двух человек унесло в море. Одному из них удалось спастись, а второго до сих пор ищут спасатели. Как рассказали очевидцы, один из парней пошел купаться и начал тонуть, второй, его брат, бросился ему на помощь. В итоге младшего, 15-парня, до сих пор не могут найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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