2019-09-11T13:01:27+03:00
Общество

В Крыму снизилась цена на томаты и морковь

Подорожали огурцы и сыр
Галина КОВАЛЕНКО
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Идет массовый сбор томатов.Идет массовый сбор томатов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сентябрь – это время сбора урожая на грядках и в садах, что конечно же сказалось и на ценах витаминной продукции.

Во второй декаде сентября, судя по информации Крымстат, подешевели свежие помидоры (по сравнению с 2 сентября с.г. на 7,85%), яблоки (3,64%), лук-репка (3,60%), морковка (3,13%), картошка (1,83%).

- Зафиксирован незначительный рост цен на свежие огурцы - стоимость повысилась на 1,79%, - отмечают в Крымстате.

Да, если пришло время массового сбора томатов, лука и корнеплодов, то огурцы с открытого грунта «перебрались» в теплицы.

За неделю выросла и цена мороженой неразделанной рыбы (1,34%) и сычужных сыров ( 0,79%).

Нужно напомнить, что на рынках и в магазинах крымского полуострова много овощей, привезенных с материковой части России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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