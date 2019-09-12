Разозлились и сожгли БМВ: В Симферополе парни отомстили знакомому

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-12T16:26:43+03:00

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В Симферополе у 20-летнего парня случилась неприятность: кто-то поджог его автомобиль «БМВ». Пострадавший написал заявление в полицию, которая тут же начала поиски причастных к преступлению.

- По подозрению в поджоге автомобиля задержаны двое ранее не судимых парней в возрасте 21 и 22 лет, - сообщили в пресс-службе крымского главка МВД. - По признанию задержанных, поджог был совершен из мести.

Один из поджигателей рассказал, что накануне вечером отдыхал в компании, где поскандалил с одним из присутствующих. Но не стал тратить слова и силы на продолжение ссоры, а на вместе с другом покинул вечеринку.

Затем, когда наступила ночь, два товарища взяли бутылку с бензином, облили автомобиль оппонента и подожгли.

Когда парней привели в отделение полиции, то они чистосердечно признались в содеянном.

На подозреваемых завели уголовное дело. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU