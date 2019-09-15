2019-09-15T17:10:29+03:00
Общество

Предприниматель из Норвегии написал книгу "Наш Крым"

Хендрик Вебер был на полуострове прошлой осенью
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Weber RosenlundФото: Weber Rosenlund
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Предприниматель и представитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер написал книгу "Наш Крым" на немецком языке.

- После моих многочисленных поездок в Крым и Донецкую народную республику в этой книге звучат голоса, которые обычно не слышны в наших СМИ. Чтобы лучше оценить ситуацию, важно услышать обе стороны, - написал он на своей странице на Facebook.

По его словам, книга уже поступила в продажу. В дальнейшем планируется перевести ее на английский язык и выпустить в переводе.

Автор отмечает, что в книге ставит вопросы: кто имеет право на Крым, что случилось на Майдане в Киеве, какова ситуация на Донбассе.

Делегация из Норвегии во главе с Хендриком Вебером посещала Крым осенью 2018 года. Тогда норвежец раскритиковал западные санкции и назвал Крым российским. Кроме того, предприниматель открыл в Москве туристическое агентство, чтобы организовывать для земляков поездки в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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