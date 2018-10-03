Делегация из Норвегии признала российский Крым, а санкции назвала "чушью"

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-03T12:57:31+03:00

Норвежцы снова хотят приехать на полуостров в ноябре с расширенным составом

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Глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что народные дипломаты из Норвегии, прибывшие на полуостров, признают российский Крым.

- Народные дипломаты из Норвегии, конечно же, признают Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. Сегодня они об этом говорили, - рассказал Гемпель.

9 членов норвежской делегации во главе с предпринимателем Хендриком Вебером прибыли на полуостров 30 сентября.

До сегодняшнего дня они успели посетить Ливадийский дворец и дом-музей А.П. Чехова в Ялте.

- Мы организовали посещение музея Чехова именно по их просьбе. Они знают творчество Антона Павловича, цитируют, - сказал депутат.

Также, по его словам, иностранные делегаты встретились с вице-премьером Крыма Георгием Мурадовым в Совете министров Крыма и подробно узнали о событиях «Крымской весны», о целях и задачах в РК, России.

- Норвежцы очень довольны своим пребыванием на полуострове, им понравилась природа, люди, с которыми удалось уже пообщаться, теплым приемом. Сегодня, они сказали, что хотели бы в ноябре организовать еще одну группу, которая посетит Крым. При этом состав группы расширится и будет дольше срок пребывания. Они отметили, что пять дней быть на полуострове – это очень мало. Надо хотя бы 15 дней, чтобы ближе познакомиться с полуостровом, с его историей, культурой, традициями народов, проживающих в республике, - отметил Гемпель.

Высказались норвежцы и о санкциях. По их словам, это полная чушь.

- Они посмотрели, что у нас есть в магазинах и сказали, что санкций не видно, Крым от них не страдает. Делегаты согласились, что у санкций есть две медали – с одной стороны они мешают развитию, а с другой – помогают развиваться нашим производителям. Кстати, во время обедов мы стараемся ставить норвежцам продукты, выращенные в Крыму. Им понравились яблоки, выращенные в Бахчисарайском районе. Не знали, спросили, польские яблоки или наши, - сказал депутат.

Он отметил, что во время путешествий по Крыму иностранцы попадали в пробки из-за ремонта дорог, но при этом отметили интенсивное развитие полуострова.

Юрий Гемпель выразил надежду, что в Крыму появится инвестор из Норвегии:

- Приятно, что в этот приезд у норвежцев было много вопросов, связанных с возможными инвестиционными проектами. Они интересовались строительством дорог, мостов, тоннелей, поскольку господин Хендрик держит строительную фирму в Норвегии. Еще спрашивали о строительстве жилого фонда и задавали вопросы, связанные с туризмом. Я думаю, что результатом нашей работы станет появление инвестора из Норвегии.

По словам депутата, после возвращения на родину они готовы дать обширную информацию о том, что здесь увидели. Конечно, положительного содержания. Делегаты уже готовят серию статей в социальных сетях и в печатные средства массовой информации Норвегии.

Сегодня, 3 октября, иностранцы находятся в Севастополе. Они возложили цветы к мемориалу погибшим советским воинам и прослушали экскурсию. Позже они поедут в Симферополь. У них в планах, по словам Гемпеля, встреча с главой парламента РК, с членами президиума, посещение мемориального комплекса в совхозе «Красный», встреча со студентами, с преподавателями, с представителями национально-культурных объединений.

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