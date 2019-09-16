На крымской трассе «Таврида» столкнулись четыре грузовика
В Крыму, недалеко от Керчи, на трассе «Таврида» произошла авария. Там столкнулись «Газель», фура, цементовоз и самосвал.
Как пишет Керчь.ФМ, авария произошла в воскресенье, 15 сентября.
Данных о причинах аварии и пострадавших на данный момент нет.
А в субботу, 14 сентября, на трассе Евпатория-Мирный в аварии погибли три человека. Там столкнулись автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Киа-Сид».
Сама авария произошла у поворота на село Ромашково.
В МВД по РК сообщили, что по факту аварии проводится проверка, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
- Проводится проверка, - добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU