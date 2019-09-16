2019-09-16T11:01:05+03:00
Происшествия

На крымской трассе «Таврида» столкнулись четыре грузовика

Информации о пострадавших пока нет
Александра КОРШУНОВА
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Будьте осторожны на дорогахБудьте осторожны на дорогахФото: "КП" Архив
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В Крыму, недалеко от Керчи, на трассе «Таврида» произошла авария. Там столкнулись «Газель», фура, цементовоз и самосвал.

Как пишет Керчь.ФМ, авария произошла в воскресенье, 15 сентября.

Данных о причинах аварии и пострадавших на данный момент нет.

А в субботу, 14 сентября, на трассе Евпатория-Мирный в аварии погибли три человека. Там столкнулись автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Киа-Сид».

Сама авария произошла у поворота на село Ромашково.

В МВД по РК сообщили, что по факту аварии проводится проверка, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Проводится проверка, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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