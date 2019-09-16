Уроженец Нигерии стал депутатом горсовета Армянска

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-16T13:50:48+03:00

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В Армянске депутатом горсовета стал представитель местного отделения КПРФ Ханса Дуглас, выходец из Нигерии.

- Люди голосовали за Ханса, потому что знают его личные качества. Он уже второй год работает в поликлинике врачом-хирургом, - сообщила «КП»-Крым» Евгения Дементьева, первый секретарь Армянского ГО КПРФ. – Вежлив, работает очень профессионально и всегда готов прийти на помощь, поэтому народ и отдал за него голоса. Хотя он в Армянске не так давно, но народ его уважает и здоровается с ним на улице.

31-летний депутат-коммунист родился в нигерийском городе Порт-Харкорт. Но медицинское образование, как и гражданство России, молодой мужчина получил на Кубани, а прошлом он переехал в Республику Крым по программе «Земский доктор».

ИСТОЧНИК KP.RU