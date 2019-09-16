Новый модульный детский сад откроют в Коктебеле
В Коктебеле запланирована установка нового модульного детского сада. Работы ведутся по поручению главы Крыма Сергей Аксенова.
Детский сад рассчитан на 80 мест.
Сейчас уже близится к завершению устройство помещений дошкольного учебного учреждения.
- Установлено ограждение, начаты работы по благоустройству территории, - рассказали в пресс-службе администрации Феодосии
Завершить установку детского сада планируют в четвертом квартале 2019 года.
Напомним, в Симферопольском районе построят школу на 600 мест. Новое учебное заведение повится в селе Укромное.
Общая площадь школы составит 9 тысяч квадратных метров.
Здание будет трехэтажным, его строительство обойдется бюджету в 600 миллионов рублей.
Все работы должны начаться до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU