Новый модульный детский сад откроют в Коктебеле

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-16T14:00:09+03:00

Он будет находиться в селе Укромное. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

Работы завершат в 2019 году

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В Коктебеле запланирована установка нового модульного детского сада. Работы ведутся по поручению главы Крыма Сергей Аксенова.

Детский сад рассчитан на 80 мест.

Сейчас уже близится к завершению устройство помещений дошкольного учебного учреждения.

- Установлено ограждение, начаты работы по благоустройству территории, - рассказали в пресс-службе администрации Феодосии

Завершить установку детского сада планируют в четвертом квартале 2019 года.

Напомним, в Симферопольском районе построят школу на 600 мест. Новое учебное заведение повится в селе Укромное.

Общая площадь школы составит 9 тысяч квадратных метров.

Здание будет трехэтажным, его строительство обойдется бюджету в 600 миллионов рублей.

Все работы должны начаться до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU