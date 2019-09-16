Вдоль трассы «Таврида» создадут придорожную инфраструктуру

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-16T14:51:18+03:00

Для этого объявили конурс. Фото: пресс-служба Корпорации развития РК

Сейчас для этих целей ищут инвестора

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В Крыму вдоль федеральной трассы «Таврида» хотят создать придорожную инфраструктуру. Сейчас для этих целей ищут инвестора.

Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым, сейчас проводится конкурс на определения инвестора.

- Его цель – определение инвестора для реализации проектов по созданию придорожной инфраструктуры трассы «Таврида», а также дорог регионального и межмуниципального значения, - уточнили в пресс-службе Корпорации.

Кстати, дорогу обеспечат 3G-связью. Как рассказал глава одного из крупных операторов в регионе "К-Телеком" Владимир Зайцев, это планируется сделать в перспективе.

А сейчас трасса покрыта только связью 2G.

ИСТОЧНИК KP.RU