Вдоль трассы «Таврида» создадут придорожную инфраструктуру
В Крыму вдоль федеральной трассы «Таврида» хотят создать придорожную инфраструктуру. Сейчас для этих целей ищут инвестора.
Как рассказали в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым, сейчас проводится конкурс на определения инвестора.
- Его цель – определение инвестора для реализации проектов по созданию придорожной инфраструктуры трассы «Таврида», а также дорог регионального и межмуниципального значения, - уточнили в пресс-службе Корпорации.
Кстати, дорогу обеспечат 3G-связью. Как рассказал глава одного из крупных операторов в регионе "К-Телеком" Владимир Зайцев, это планируется сделать в перспективе.
А сейчас трасса покрыта только связью 2G.
ИСТОЧНИК KP.RU