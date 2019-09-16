Задержанный вице-премьер Крыма останется в тюрьме до конца года

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-16T18:26:05+03:00

Но вот место в правительстве за Нахлупиным до сих пор сохранилось Фото: "КП" Архив

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До конца 2019 года придется пробыть в СИЗО вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. На данный момент продолжаются разбирательства по делу о взяточничестве в особо крупных размерах.

Как стало известно ForPost, Басманный суд Москвы продлил чиновнику срок отбывания по стражей.

Нахлупин будет находиться тюрьме еще три месяца – до середины декабря текущего года.

Примечательно: Нахлупин не лишился своей должности в правительстве. Его обязанности просто передали новоназначенному Евгению Кабанову.

Напомним, Виталия Нахлупина задержали в Москве в октябре 2018 года. По некоторым данным, причиной стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.

ИСТОЧНИК KP.RU