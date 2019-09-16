Задержанный вице-премьер Крыма останется в тюрьме до конца года
До конца 2019 года придется пробыть в СИЗО вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. На данный момент продолжаются разбирательства по делу о взяточничестве в особо крупных размерах.
Как стало известно ForPost, Басманный суд Москвы продлил чиновнику срок отбывания по стражей.
Нахлупин будет находиться тюрьме еще три месяца – до середины декабря текущего года.
Примечательно: Нахлупин не лишился своей должности в правительстве. Его обязанности просто передали новоназначенному Евгению Кабанову.
Напомним, Виталия Нахлупина задержали в Москве в октябре 2018 года. По некоторым данным, причиной стало плохое освоение средств в рамках ФЦП, проблемы с ремонтом и строительством дорог, подозрение в коррупции и махинациях с бюджетом.
ИСТОЧНИК KP.RU