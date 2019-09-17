В Крыму на ремонте памятников Великой Отечественной войны смошенничали на 400 тысяч рублей
В Крыму на скамью подсудимых сядет подрядчик, похитивший деньги для ремонта объектов культурного наследия.
Прокуратура Кировского района утвердила обвинение в отношении экс-директора ООО «Бизнес групп». Бывшего руководителя обвиняют по двум статьям - «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «подделка документов, совершенная с целью облегчить совершение преступления».
- Обвиняемый в 2015 году мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства двух сельских поселений Кировского района на сумму более 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Все эти деньги были выделены на приведение в порядок памятников воинам Великой Отечественной войны.
Наказание за совершенные преступления предусматривается в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU