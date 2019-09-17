2019-09-17T08:53:41+03:00
Происшествия

В Крыму на ремонте памятников Великой Отечественной войны смошенничали на 400 тысяч рублей

Обвиняемому грозит лишение свободы до 6 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму на скамью подсудимых сядет подрядчик, похитивший деньги для ремонта объектов культурного наследия.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинение в отношении экс-директора ООО «Бизнес групп». Бывшего руководителя обвиняют по двум статьям - «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «подделка документов, совершенная с целью облегчить совершение преступления».

- Обвиняемый в 2015 году мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства двух сельских поселений Кировского района на сумму более 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Все эти деньги были выделены на приведение в порядок памятников воинам Великой Отечественной войны.

Наказание за совершенные преступления предусматривается в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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