СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-17T16:35:41+03:00

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- Как можно объяснить ребенку, зачем полуголая тетя гуляет по салону? – таким гневным комментарием автор сопроводил фото, на котором девушка в кружевном нижнем белье позирует на фоне дорогих авто.

Пользователь приехал в автосалон вместе с ребенком, а там «голая девка рядом с машиной и ее фоткает кто-то! Это что такое? Вообще стыд потеряли!» Пост собрал около полутысячи комментариев.

Девушку фотографировали на фоне авто. Фото: Елена Андреева/Черный список Крым | Симферополь | Севастополь

- Может, снимают рекламу, делают фото для календарей в эротическом стиле. И вообще девушка не голая, а в купальнике телесного цвета! Почему если ребенок на пляже увидит тетечку в бикини - ничего страшного, а в автосалоне его психике сразу будет нанесена неимоверная травма?

Другие же категорически против:

- Общественное, по сути, заведение - не место для голых/полуголых дев! Рекламу нужно делать после закрытия. С каких пор в общественных местах можно разгуливать в труселях? Аморально выставлять свои прелести на показ!

Одни пользователи встали на защиту симпатичной особы: "Вообще стыд потеряла": крымчан возмутила фотосессия девушки в кружевном белье в автосалоне

ИСТОЧНИК KP.RU