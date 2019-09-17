2019-09-17T13:17:21+03:00
Происшествия

Украинец пытался провезти в Крым 6 килограммов марихуаны

Он спрятал их в топливном баке машины
Александра КОРШУНОВА
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Расследование уже началось. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныРасследование уже началось. Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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На пропускном пункте «Чаплынка» украинские пограничники задержали мужчину. В топливном баке его машины нашли 6 килограммов каннабиса, который он хотел провезти в Крым.

У него с собой было больше 40 пакетов.

Оказалось, что про груз 43-летнего мужчины, гражданина Украины, пограничники узнали заранее. А уже на КПП и задержали преступника. Помочь в поиске наркотиков помогла службеная собакая.

- По факту задержания началось расследование по уголовной статье «Контрабанда наркотических, психотропных веществ». Опасные вещества у мужчины изъяли и передали украинским следователям, - сообщил в пресс-службе Госпогрануслужбе Украины.

Кстати, в Крым из Краснодарского края под видом чая провезли контрафактный спирт и незаконный алкоголь. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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