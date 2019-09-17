Из-за «Кросса нации» в Симферополе перекроют улицу Воровского
В субботу, 21 сентября, в Симферополе в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации» перекроют движение. Ограничение будет действовать с 8.00 до 15.00.
Машинам нельзя будет ездить по улице Воровского от площади Советской до улицы Шмидта.
Такое постановление подписала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Планируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Кроме этого, 21 сентября с 7.00 и до 15.00 на этом же участке нельзя будет парковать автомобили. В противном случае их заберет эвакуатор.
В Госавтоинспекции города просят местных жителей заранее продумывать пути объезда, а также места для стоянок.
КСТАТИ
18 сентября на несколько часов в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии. Это связано с проведением торжественных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU