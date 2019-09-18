2019-09-18T10:44:54+03:00
Общество

С начала года в Крыму нашли больше 900 нелегальных перевозчиков

Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы
Александра КОРШУНОВА
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Из них больше 100 - иностранные граждане. Фото: пресс-служба МВД по РКИз них больше 100 - иностранные граждане. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Крыму с начала 2019 года составили 934 административных протокола в отношении нелегальных перевозчиков. При этом таким «бизнесом» занимались больше 100 иностранцев.

Всего за период проверки на спецстоянку для хранения автомобилей отправили 4 автобуса, а также 50 единиц легкового транспорта. Именно на этом транспорте и ездили нелегальные перевозчики.

Кстати, в течение недели крымские полицейские выявили почти 60 фактов незаконного оказания услуг по перевозке пассажиров.

- В большинстве нарушителями оказались водители автобусов и легковых такси, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, еще в июле глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что к ответственности нужно привлекать не только нелегалов, но и должностных лиц, которые якобы не замечают нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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