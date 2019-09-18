На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-18T12:35:56+03:00

Автобусы и маршрутки будут ходить в объезд Фото: "КП" Архив

Это связано с проведением ремонтных работ

Изменить размер текста: A A

В Симферополе на 45 дней закроют движение по улице Сельской. На объекте проводится капитальный ремонт дороги.

- С 17 сентября до 31 октября будет временно ограничат движение транспорта по улице Сельская (с запретом движения в обе стороны на участке от пересечения с ул. Мамеди Эмир-Усеина до пересечения с ул. Чапчакчи Хатидже), - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Общественный транспорт будет в этот период ходить в объезд.

В администрации города попросили жителей заранее планировать свои маршруты по городу.

Напомним, в Симферопол 21 сентября на полдня закроют улицу Воровского. В столице пройдет "Кросс нации".

ИСТОЧНИК KP.RU