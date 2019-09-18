На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение
В Симферополе на 45 дней закроют движение по улице Сельской. На объекте проводится капитальный ремонт дороги.
- С 17 сентября до 31 октября будет временно ограничат движение транспорта по улице Сельская (с запретом движения в обе стороны на участке от пересечения с ул. Мамеди Эмир-Усеина до пересечения с ул. Чапчакчи Хатидже), - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Общественный транспорт будет в этот период ходить в объезд.
В администрации города попросили жителей заранее планировать свои маршруты по городу.
Напомним, в Симферопол 21 сентября на полдня закроют улицу Воровского. В столице пройдет "Кросс нации".
ИСТОЧНИК KP.RU