2019-09-18T12:35:56+03:00
Общество

На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение

Это связано с проведением ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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Автобусы и маршрутки будут ходить в объездАвтобусы и маршрутки будут ходить в объездФото: "КП" Архив
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В Симферополе на 45 дней закроют движение по улице Сельской. На объекте проводится капитальный ремонт дороги.

- С 17 сентября до 31 октября будет временно ограничат движение транспорта по улице Сельская (с запретом движения в обе стороны на участке от пересечения с ул. Мамеди Эмир-Усеина до пересечения с ул. Чапчакчи Хатидже), - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Общественный транспорт будет в этот период ходить в объезд.

В администрации города попросили жителей заранее планировать свои маршруты по городу.

Напомним, в Симферопол 21 сентября на полдня закроют улицу Воровского. В столице пройдет "Кросс нации".

ИСТОЧНИК KP.RU

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