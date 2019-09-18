2019-09-18T13:30:14+03:00
Происшествия

В Ялте задержали «торговцев» паспортами России

Преступная группа за взятки помогала мигрантам получить гражданство
Галина КОВАЛЕНКО
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В ходе спецоперации прошли обыски. Фото: УФСБ России по Республике Крым и г. СевастополюВ ходе спецоперации прошли обыски. Фото: УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю
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В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц УМВД России по городу Ялта и местных жителей. Они подозреваются в получении взяток организованной группой в крупном размере.

- Организатором преступной группы выступил начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялта, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю. - Он привлек своих непосредственных подчиненных – заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский».

Замешаны в деле и 3 местных жителей – они были посредниками для получения и передачи взяток.

В Ялте провели спецоперацию по задержанию преступной группы, организовавшей незаконный канал миграции и легализации иностранных граждан в России. Прошли обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъята вся представляющая интерес для следствия документация.

На сегодня идут допросы фигурантов уголовного дела. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

По п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы до двенадцати лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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